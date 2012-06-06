Эксперты МЦПИ снизили прогноз роста ВВП Украины

Эксперты Международного центра перспективный исследований (МЦПИ) снизили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 3% до 2% в 2012 году, говорится в сообщении МЦПИ.

«Темпы роста промышленности в первом квартале резко замедлились из-за низкого внешнего спроса, который, вероятно, будет таким в течение 2012 года. В январе-апреле 2012 года промышленное производство увеличилось лишь на 0,7% против 9,1% за аналогичный период 2011 года. Резкое замедление коснулось важных экспортных отраслей - металлургии, химической и машиностроения», - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов МЦПИ, в 2012 году в сельском хозяйстве будет зафиксирован спад на 3% из-за эффекта статистической базы. «В 2011 году Украина собрала рекордно высокий урожай; вклад сельского хозяйства в рост ВВП составил 1,2 п.п. (из 5,2%), что примерно равно вкладу промышленности (1,5 п.п.). Однако сложные погодные условия в начале 2012 года привели к необходимости пересева больших площадей и, соответственно, ожиданиям меньшего урожая этого года», - говорят в МЦПИ.

По прогнозу Центра, темпы падения в строительстве составят 7% по итогам 2012 года. Так в январе-апреле 2012 года объемы строительных работ продолжили сокращаться - они уменьшились на 3% г/г. По мнению экспертов МЦПИ, сокращение вызвано низкими стимулами к инвестированию, в частности, в частном секторе, и нехваткой капитала для замены государственных инвестиций 2011 года, которые были в основном связаны с Евро-2012. При этом, ожидаемая направленность бюджета на трансферты населению накануне выборов ограничивает государственное капитальное инвестирования.

В МЦПИ считают, что цены будут расти преимущественно в четвертом квартале 2012 года, по итогам года индекс инфляции составит 7%. «За январь-апрель индекс потребительских цен вырос всего на 0,7%, что является самым низким значением за этот период за всю историю наблюдений. Замедление инфляции обусловлено и рекордно высоким урожаем, который привел к низким ценам на продовольственные товары, и жесткой монетарной политикой НБУ», - отмечают эксперты.

При этом они обращают внимание, что немаловажным фактором являются также низкие темпы роста административно регулируемых тарифов, что вызвано, прежде всего, «политическими соображениями» накануне выборов.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2012 году на уровне 2,5%, в 2013 г. - 3,7-4,2%