Стоимость золота в среду достигла месячного максимума

Стоимость золота на биржевых торгах в среду повысилась до максимальной отметки за месяц после снижения курса доллара по отношению к большинству мировых валют.

Августовский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 1,1% - до 1634,2 доллара за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США упал в среду до 82,26 пункта с 82,8 пункта к закрытию днем ранее на фоне надежд инвесторов на то, что европейские власти будут предпринимать новые меры для поддержки экономического роста региона, передает MarketWatch.

Участники торгов обратили внимание на заявления главы Европейского центробанка Марио Драги о том, что решение по базовой ставке, которая в итоге была сохранена на отметке в 1%, не было единогласным - в ходе заседания регулятора некоторые его участники выступали за снижение индикатора.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. За первый квартал 2012 года металл подорожал на 6,7%, однако за май цены на золото сократились сразу на 6%.