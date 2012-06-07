Торги на межбанке в четверг открылись продолжающимся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0620/8,0690 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2503/07, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1205/10,1305. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2557/59 (среда — 1,2486/88).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.