Moody's понизило рейтинг “Райффайзен Банк Аваль”

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов и необеспеченного долга “Райффайзен Банк Аваль” в национальной валюте с Ba1 до Ba3. Прогноз рейтинга “негативный”.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Moody's.

Согласно предоставленной информации, рейтинг финансовой устойчивости банка понижен с D- до E+.

Также понижен рейтинг дочерней компании банка “Райффайзенг лизинг Аваль” по национальной шкале с Aa1.ua до Aa2.ua.

"Рейтинговые действия отражают сокращение способности материнского Raiffeisen Bank International (RBI) предоставить поддержку украинской дочке, а также в сочетании со значительной подверженностью дочки украинскому суверенному риску", - говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что вложения «Райффайзен Банка Аваль» в гособлигации Украины составляют 120% от его капитала первого уровня.

Moody's считает, что существует небольшая вероятность любого движения вверх рейтингов «Райффайзен Банка Аваль» и «Райффайзен Лизинг Аваль» в ближайшей перспективе, если не будет существенного улучшения в операционной среде банка и его материнской группы.

Рейтинги банков могут быть понижены, если в результате ухудшения операционной среды в Украине будет увеличиваться давление на качество активов и капитализацию. Понижение рейтингов RBI будет также иметь негативные последствия для рейтинга украинских дочерних компаний.

Как сообщал УНИАН, Moody's на прошлой неделе понизило кредитные рейтинги «ОТП Банка Украина» и «Укрэксимбанка» с «Вa3» до «В2», «Приватбанка» - c «Вa3» до «В1».

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 50,803 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 29,181 млрд грн, обязательства - 44,382 млрд грн, уставный капитал - 3,003 млрд грн, собственный капитал - 6,421 млрд грн.

Прибыль «Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2012 года составила 10,609 млн грн.

Австрийская группа «Райффайзен» владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».