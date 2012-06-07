Янукович заявляет, что в Украине решена проблема с возмещением НДС

Президент Виктор Янукович заявляет, что в Украине практически решена проблема с возмещением предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

«У меня уже практически нет очередей из представителей бизнеса», - сказал Президент, отметив, что проблема с возмещением НДС почти преодолена, и остались лишь частные случаи.

Вместе с тем он заметил, что у тех предприятий, которые соблюдают все нормы украинского законодательства, проблем с возмещением НДС нет.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2012 года экспортерам возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 13,4 млрд грн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,1 млрд грн).