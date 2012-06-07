Янукович отмечает рост инвестиций в украинскую экономику на 30% в этом году
12:54, 07 июня 2012Финансы
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Президент Украины Виктор Янукович отмечает рост объемов инвестиций в украинскую экономику в этом году на 30%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.
В.Янукович напомнил, что в прошлом году объем инвестиций возрос на 22%, по результатам первого квартала текущего года эти объемы увеличились на приблизительно 30%.
«Хотелось бы еще больше, но я хорошо понимаю, что мы должны готовить программы», - сказал Президент.
Он пообещал инвесторам, что количество инвестиционных проектов будет постоянно увеличиваться, а качество – будет повышаться.
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