Золотовалютные резервы Украины остаются на прежнем уровне - 31 млрд долл.

На сегодняшний день золотовалютные резервы Украины составляют порядка 31 млрд долл.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Нацбанка Сергей Арбузов.

«Они (резервы – УНИАН) остались на прежнем уровне порядка 31 млрд», - сказал С. Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

Глава Нацбанка Сергей Арбузов считает, что на сегодняшний день Украине нет необходимости делать новые заимствования во «Внешторгбанке» России.

«Нет необходимости. Я думаю, что проведены были переговоры по взаимоотношениям по старым обязательствам. И этого достаточно», - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли правительство брать новые кредиты у ВТБ.

Напомним, согласно договору, подписанному 31 мая Украина погасит половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.