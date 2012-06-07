Согласованы отдельные нормы Налогового и Таможенного кодексов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно согласования отдельных норм".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 259 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на согласование и совершенствование некоторых норм Налогового и Таможенного кодексов.

С этой целью вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно приведения терминов "магазин беспошлинной торговли", "специальная таможенная зона" в соответствие с Таможенным кодексом и относительно порядка обложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом операций по размещению товаров в определенных таможенных режимах, операций по пересылке на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров физическими лицами.

В частности, раздел об администрировании налогов, сборов обязательных платежей дополнен положением, по которому "во время осуществления перевозок на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года начисления пени приостанавливается сроком до трех месяцев со дня получения претензии гарантийным объединением и возобновляется, если по окончании этого срока претензия остается неурегулированной".

Согласно закону, не является объектом налогообложения:

операции по ввозу на таможенную территорию Украины, вывозу за пределы таможенной территории Украины, независимо от выбранного таможенного режима товаров, таможенная стоимость которых не превышает эквивалент 100 евро;

ввоз на таможенную территорию Украины в несопровождаемом багаже, в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 200 евро и суммарный вес которых не превышает 30 кг;

ввоз на таможенную территорию Украины физическими лицами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже товаров (за исключением подакцизных и тех, которые определены статьей 370 Таможенного кодекса Украины), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения.

Также не является объектом налогообложения ввоза на таможенную территорию Украины физическими лицами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже товаров (за исключением подакцизных и тех, которые определены статьей 370 Таможенного кодекса Украины), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и/или суммарный вес которых не превышает 50 кг, через другие, чем открытые для воздушного сообщения, пункты пропуска через государственную границу Украины.

Законом установлено, что к налоговой декларации плательщиком налогов добавляются расчет суммы бюджетного возмещения и оригиналы таможенных деклараций.

В случае, если таможенное оформление товаров, которые были вывезены за пределы таможенной территории Украины, осуществлялось с использованием электронной таможенной декларации, такая электронная таможенная декларация предоставляется органом государственной таможенной службы органу государственной налоговой службы в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины, в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, установленном законом.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их фактурная стоимость не превышает эквивалент 200 евро, а суммарный вес не превышает 30 кг, не является объектом налогообложения таможенными платежами.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их суммарная фактурная стоимость и/или суммарный вес превышают критерии, отмеченные в части первой этой статьи, но суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10000 евро, или такие, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины без соблюдения ограничений, установленных частью первой этой статьи, облагаются налогом ввозной пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины.

Базой налогообложения для таких товаров является их суммарная фактурная стоимость.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, в адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 10000 евро, облагаются налогом ввозной пошлиной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины.

Базой налогообложения для таких товаров является их суммарная фактурная стоимость.

Внесены также изменения в Таможенный кодекс, в частности:

относительно внедрения более прозрачной процедуры декларирования таможенной стоимости товаров и контроля со стороны таможенных органов за правильностью ее определения;

уточнения сроков и порядка временного ввоза гражданами-нерезидентами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины;

усовершенствования правового регулирования порядка перемещения (пересылки) товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

усовершенствования правового регулирования отдельных вопросов, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение таможенных правил.