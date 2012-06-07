Иностранным инвесторам в январе-мае возмещено на 40% НДС больше — 7,27 млрд грн

Иностранным инвесторам, работающим в Украине, в январе-мае 2012 года возмещено 7,27 млрд грн НДС, что на 40% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

При этом предприятиям с капиталом европейского происхождения компенсировано 6,2 млрд грн НДС, что составляет 85% от общего объема направленных средств на счета предприятий с долей иностранного капитала. Этой группе инвесторов в 2012 году возместили на треть больше, чем в прошлом году (4,7 млрд грн).

По данным ГНСУ, иностранным инвесторам в январе-мае возмещено 4,1 млрд грн НДС в автоматическом режиме (57% от компенсаций налога компаниям с иностранным капиталом).

В частности, европейские инвесторы получили 3,8 млрд грн НДС в автоматическом режиме.