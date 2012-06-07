На межбанке в четверг торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0620/8,0690, к 12:00 цены поднялись до 8,0680/8,0725. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0730/8,0775 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2503/0,2507, к 12:00 цены понизились до 0,2496/0,2500. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3501 (-0,1574).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2540/1,2600.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1205/10,1305, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1300/10,1395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1545/10,1645.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что Нацбанк сегодня на рынок не выходил, при этом в целом «ситуация была сбалансированной и никаких отклонений замечено не было».