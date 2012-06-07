«Смарт-Холдинг» ведет переговоры о покупке акций банка «Форум»

«Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель наблюдательного совета ЗАО «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский журналистам в четверг.

«Мы ведем переговоры с Commerzbank по приобретению этого актива (банка «Форум» - УНИАН)», - сказал В.Новинский.

При этом он отметил, что говорить о деталях переговоров еще рано.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».

Группа компаний «Смарт-Холдинг» является украинским холдингом с рядом активов в нескольких ключевых отраслях экономики - горно-металлургическом комплексе, судостроении, АПК, строительстве и производстве стройматериалов, финансовом секторе, машиностроении. Согласно ежегодному рейтингу журнала «Фокус» «200 самых богатых людей Украины», владелец «Смарт-Холдинга» В.Новинский за 2011 год увеличил состояние на 63% - до 4,373 млрд долл.

В конце мая текущего года бизнесмен получил украинское гражданство.