Местные бюджеты могут размещать свободные средства исключительно в госбанках

Кабинет министров Украины своим постановлением от 23 мая 2012 года №475 разрешил местным бюджетам размещать свободные средства исключительно в государственных банках.

Документ, которым вносятся соответствующие изменения в Порядок размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных) счетах в банках, обнародован на сайте Верховной Рады.

«Размещение на конкурсной основе временно свободных средств в банках, уставный капитал которых составляет или превышает 10 млрд грн, в которых государство прямо и/или косвенно владеет 75 или более процентами уставного капитала и/или голосов и в которых в течение последнего года Национальный банк не применял мер воздействия в виде распоряжения об ограничении, приостановлении или прекращении осуществления отдельных видов операций с высокой степенью риска и назначения временной администрации», - говорится в документе.

Изменения будут действовать до 1 января 2014 года.