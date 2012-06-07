Депутаты ввели процедуру электронных госзакупок

Верховная Рада Украины ввела процедуру электронного реверсивного аукциона во время государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» проголосовали 229 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что процедура электронного реверсивного аукциона – процедура закупки в электронной форме, предусматривающая проведение открытых торгов в форме аукциона по методу снижения цены, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте Интернете в режиме онлайн с использованием электронной цифровой подписи договора (лота).

После опубликования заказчиком на веб-портале уполномоченного органа объявления о проведении закупки по процедуре электронного реверсивного аукциона и документации электронного реверсивного аукциона, претенденты, которые зарегистрированы на электронной площадке, определенной заказчиком в объявлении о проведении закупки, ознакомились с документацией электронного реверсивного аукциона и намерены принять участие в закупке, в течение установленного срока посылают оператору электронной площадки заявки на участие в процедуре электронного реверсивного аукциона.

В ходе торговой сессии электронного реверсивного аукциона участники электронного реверсивного аукциона подают оператору электронной площадки конкурентные заявки, которые содержат предложения по цене закупки.

По результатам проведения процедуры электронного реверсивного аукциона заказчик заключает договор о закупке с участником, который предложил самую низкую цену, или с другим участником.

Процедура электронного реверсивного аукциона подлежит обязательному применению заказчиком, который осуществляет закупки за государственные средства, в отношении товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Кабинетом министров по представлению уполномоченного органа, если ожидаемая стоимость предмета закупки такого товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 100 тысяч гривен (в строительстве - 300 тысяч гривен), а работ - 1 миллион гривен.

В отношении товаров, работ и услуг, закупка которых не требует применения процедуры электронного реверсивного аукциона, заказчик может самостоятельно принимать решение о закупке с применением процедуры электронного реверсивного аукциона, если другое не определенно данным законом.

Средства телекоммуникации, которые используются во время проведения процедуры электронного реверсивного аукциона, должны быть общедоступными, не ограничивать участие лиц в процедуре электронного реверсивного аукциона и не ограничивать возможность заказчиков получать необходимые товары и услуги по наиболее низким ценам.

С участников процедуры электронного реверсивного аукциона оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. С участника, с которым заключен договор о закупке по результатам применения процедуры электронного реверсивного аукциона, оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Проведение торговой сессии электронного реверсивного аукциона проходит в рабочий день, следующий за днем, определенным заказчиком как конечный срок представления заявок.

Точное время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки.

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 3% начальной (максимальной) цены договора или цены отдельного лота (в случае определения лота).

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