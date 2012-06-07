Глава Сбербанка России "прописал" Украине отказ от искусственной поддержки гривны

Экс-министр экономического развития России, глава правления Сбербанка РФ Герман Греф рекомендует Украине отказаться от искусственной поддержки гривны, чтобы стимулировать рост украинского экспорта.

«Валютный курс должен компенсировать те удары, которые наносятся по экономике извне. Критически важно поддерживать подвижность валюты, заниматься таргетированием инфляции и отказаться от искусственного поддержания курса валюты», - сказал Греф в четверг в Киеве на заседания Совета отечественных и иностранных инвесторов, проходившем с участием президента Виктора Януковича.

«Отказ от политики удерживания гривны будет плодотворно влиять на рост экспортных операций, в первую очередь в сфере металлургии», - добавил экс-министр.

Кроме того, по его словам, Украине необходимо обеспечить достаточный уровень ликвидности банковской системы, так как, ее низкий уровень является фактором, сдерживающим кредитование.

По словам российского банкира, проблемой для банковского сектора Украины является существующий порядок расчета валютной позиции. «В случае колебания гривни, банковский сектор будет вынужден понести огромные убытки от переоценки этих резервов», - сказал Греф.

Банкир считает, что отсутствие стабильности в банковском секторе Украины, в частности из-за большой доли плохих кредитов, а также некоторые вопросы валютного регулирования сдерживают инвестиции в украинский банковский сектор.

«Ситуация в Украине усложняется тем, что банковский сектор нельзя назвать здоровым или восстановившимся после кризиса 2008 года», - сказал он.

Греф отметил, что среди стран присутствия "Сбербанка России" ситуация в украинском банковском секторе является одной из самых сложных.

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд также уже длительное время рекомендует Нацбанку Украины перейти к более гибкому курсу гривны.