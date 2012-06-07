Минфин на аукционе в четверг привлек в госбюджет 0,6 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 7 июня, привлекло в государственный бюджет 604,29 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, по облигациям сроком обращения 3 года было привлечено 251,52 млн грн (средневзвешенный уровень доходности составил 14,3%), с индексированной стоимостью сроком обращения 3 года - привлечено 100,05 млн грн (9,3%); по облигациям со сроком обращения 7 лет - 252,72 млн грн (14,13%).

При этом желающих приобрести гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 год и 5 лет не оказалось.

Эксперты «ИНГ Банк Украина» отмечают, что вчера, 6 июня, уровень ликвидности банковской системы вырос на 17% до относительно комфортного показателя в 18,7 млрд грн, что однако пока не отразилось на ставках денежного рынка ввиду отсутствия у участников рынка уверенности в стабильности текущего уровня ликвидности.

«Напротив, ставки даже продемонстрировали небольшой рост – в частности, ставка по кредитам «овернайт» сейчас составляет 12%, а по месячным кредитам – 15%. При этом, осложнение ситуации с ликвидностью вызвало сокращение объема депозитных сертификатов НБУ у банков, объем вложений в которые на сегодняшний день составляет 600 млн грн, что значительно ниже уровня 3 млрд грн, зафиксированного в середине мая». - говорят эксперты.

По их мнению, рост ликвидности должен был оказать ограниченное влияние на результаты сегодняшнего аукциона, «поскольку доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 15,5%, в то время как Минфин упорно не желает повышать доходность отсечения». «Сочетание данных факторов может снова привести к нулевому рыночному спросу на эти облигации, - считают эксперты «ИНГ Банк Украина». - Маловероятно, что частные инвесторы заинтересуются приобретением среднесрочных инструментов».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 июня не получил ни одной заявки. К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 1 и 2 года, а также номинированные в долларах США ОВГЗ со сроком обращения 2 и 3 года.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.