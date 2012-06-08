Fitch понизило рейтинг Испании сразу на три ступени, прогноз - негативный
09:42, 08 июня 2012Финансы
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валюте сразу на три ступени - до "ВВВ" с "А", краткосрочный РДЭ - до "F2" с "F1", прогноз по рейтингам - негативный, передает ПРАЙМ.
"Понижение рейтингов Испании отражает ряд факторов. В частности, агентство ожидает, что для рекапитализации банковского сектора страны потребуется около 60 миллиардов евро, что составляет 6% ВВП страны, хотя ранее прогнозировалось, что на эти цели необходимо вдвое меньше", - отмечает агентство.
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