Fitch понизило рейтинг Испании сразу на три ступени, прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Испании в иностранной и национальной валюте сразу на три ступени - до "ВВВ" с "А", краткосрочный РДЭ - до "F2" с "F1", прогноз по рейтингам - негативный, передает ПРАЙМ.

"Понижение рейтингов Испании отражает ряд факторов. В частности, агентство ожидает, что для рекапитализации банковского сектора страны потребуется около 60 миллиардов евро, что составляет 6% ВВП страны, хотя ранее прогнозировалось, что на эти цели необходимо вдвое меньше", - отмечает агентство.