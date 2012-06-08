Центробанк Китая впервые с 2008 года снизил ставку рефинансирования

Народный банк Китая впервые с 2008 года, чтобы поддержать замедляющуюся на фоне европейских проблем экономику, понизил базовую ставку по депозитам с 3,5% до 3,25% годовых, а также ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31% годовых.

Кроме того, регулятор пошел на серьезное смягчение денежно-кредитной политики. Впервые в истории банкам КНР разрешено предлагать кредиты по ставке на 20% меньшей (до этого было 10%), а депозиты - по ставке на 10% большей, чем базовая. Таким образом, максимально возможная ставка по депозитам в банках Китая выросла с 3,5% до 3,58%, а минимальная по кредитам снизилась с 5,9% до 5,05%.

Нынешнее решение вызвано опасениями усиления долгового кризиса в Европе — главном рынке сбыта КНР. В первом квартале 2012 года экспорт Китая в Европу сократился на 2%. «Есть риск распада еврозоны, и этот риск растет», — говорит глава суверенного фонда China Investment Corporation Лю Цзывей, его цитирует The Wall Street Journal.

Экономика КНР замедляется: промпроизводство в апреле сократилось до 9,3% после 11,9% в марте, что стало самым худшим результатом со времени финансового кризиса. ВВП в январе — марте вырос на 8,1%, это уже пятый по счету квартал, в котором наблюдается снижение темпов роста.

Для самого Китая решение центробанка несет определенные риски. Тем не менее, регулятору придется пойти на этот шаг еще раз, уверены эксперты, передает Газета.RU.