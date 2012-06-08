Центробанк Китая впервые с 2008 года снизил ставку рефинансирования

10:23, 08 июня 2012
Финансы
0

Народный банк Китая впервые с 2008 года, чтобы поддержать замедляющуюся на фоне европейских проблем экономику, понизил базовую ставку по депозитам с 3,5% до 3,25% годовых, а также ставку по кредитам - с 6,56% до 6,31% годовых.

Кроме того, регулятор пошел на серьезное смягчение денежно-кредитной политики. Впервые в истории банкам КНР разрешено предлагать кредиты по ставке на 20% меньшей (до этого было 10%), а депозиты - по ставке на 10% большей, чем базовая. Таким образом, максимально возможная ставка по депозитам в банках Китая выросла с 3,5% до 3,58%, а минимальная по кредитам снизилась с 5,9% до 5,05%.

Нынешнее решение вызвано опасениями усиления долгового кризиса в Европе — главном рынке сбыта КНР. В первом квартале 2012 года экспорт Китая в Европу сократился на 2%. «Есть риск распада еврозоны, и этот риск растет», — говорит глава суверенного фонда China Investment Corporation Лю Цзывей, его цитирует The Wall Street Journal.

Экономика КНР замедляется: промпроизводство в апреле сократилось до 9,3% после 11,9% в марте, что стало самым худшим результатом со времени финансового кризиса. ВВП в январе — марте вырос на 8,1%, это уже пятый по счету квартал, в котором наблюдается снижение темпов роста.

Для самого Китая решение центробанка несет определенные риски. Тем не менее, регулятору придется пойти на этот шаг еще раз, уверены эксперты, передает Газета.RU.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter