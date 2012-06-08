Эксперт: электронный документооборот позволит Украине заметно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов

В случае успешного введения электронного документооборота страна сможет значительно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера Олег Устенко.

Основными проблемами в налогообложении Украины, по мнению О.Устенко, являются отнюдь не высокие ставки налогов, а огромное количество процедур и значительное количество налогов, через которые должен пройти каждый налогоплательщик для того что бы их уплатить.

«Есть значительное ожидание, того что, введение электронного документооборота, а именно это было провозглашено в последние месяцы налоговой службой страны, - отметил эксперт, - должно не только уменьшить время, соответственно и финансовый ресурс затрачиваемый компаниями для выплаты налогов, но и снизить уровень коррупции в стране. Прежде всего, той части коррупции, которая связана с налоговым ведомством», считает Олег Устенко.

По мнению эксперта, в условиях, когда "нет пересечения между государственным чиновником или представителем налоговой службы и физическим лицом, условия для коррупции минимизируются".

«Поэтому я бы ожидал, что при успешном введении электронного документооборота страна сможет значительно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов», - подытожил О.Устенко.