Эксперт: электронный документооборот позволит Украине заметно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов

10:35, 08 июня 2012
Финансы
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В случае успешного  введения электронного документооборота страна сможет значительно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Международного фонда им. Блейзера Олег Устенко.

Основными проблемами в налогообложении Украины, по мнению  О.Устенко, являются отнюдь не высокие ставки налогов, а огромное количество процедур и значительное количество налогов,  через которые должен пройти каждый налогоплательщик для того что бы их уплатить.

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«Есть значительное ожидание, того что, введение электронного документооборота, а именно это было провозглашено в последние месяцы налоговой службой страны, - отметил эксперт, -  должно не только уменьшить время, соответственно и финансовый ресурс затрачиваемый  компаниями для выплаты налогов, но и снизить уровень коррупции в стране.  Прежде всего, той части коррупции, которая связана с налоговым ведомством», считает Олег Устенко.

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По мнению эксперта, в условиях,  когда "нет пересечения между государственным чиновником или представителем налоговой службы и физическим лицом,  условия для коррупции минимизируются".

«Поэтому я бы ожидал, что при успешном  введении электронного документооборота страна сможет значительно улучшить свой рейтинг по простоте уплаты налогов», -  подытожил О.Устенко.

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