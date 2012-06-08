Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0730/8,0790 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2465/69, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0795/10,0890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2486/88 (четверг — 1,2557/59).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.