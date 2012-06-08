Базовая инфляция в мае в Украине составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2012 года против апреля составила 0,1%, с начала года (май 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,3%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в мае 2012 года показатель базовой инфляции против мая 2011 года составил 4,2%, в январе-мае 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,4%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Справка УНИАН. В апреле т.г. МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.