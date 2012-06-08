Золотовалютные резервы НБУ снова сократились

Международные валютные резевы НБУ в мае т.г. сократились на 2,9%, или на 902,63 млн долл. - до 30,758 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По данным регулятора, за январь-май резервы сократились на 3,2%, или на 1,037 млрд долл.

В том числе, резервы в иностранной валюте на конец мая составили 29,112 млрд долл., золото — 1,626 млрд долл.

Напомним, 7 июня глава Нацбанка Сергей Арбузов сказал, что золотовалютные резервы Украины составляют порядка 31 млрд долл.

«Они (резервы – УНИАН) остались на прежнем уровне порядка 31 млрд», - сказал С. Арбузов.

Как сообщал УНИАН,Международные валютные резервы НБУ в апреле т.г. увеличились на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.