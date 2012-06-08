ЕврАзЭС выделит Беларуси третий транш кредита в объеме 440 млн долл.

Москва. Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС (АКФ) одобрил выделение третьего транша финансового кредита Республике Беларусь в объеме 440 млн долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евразийского банка развития, это решение было принято в ходе состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета АКФ ЕврАзЭС на основании оценки отчета Министерства финансов Беларуси о выполнении условий транша, представленной Евразийским банком развития (ЕАБР), как Управляющим средствами АКФ.

Кроме того, Совет АКФ одобрил новое Письмо о намерениях, подписанное Премьер-министром Правительства и Председателем Национального банка Республики Беларусь. Письмо о намерениях устанавливает параметры реализации Программы стабилизации экономики на 2012 год, разработанной Правительством Беларуси и согласованной с Управляющим. Достижение указанных параметров является условием перечисления последующих траншей кредита.

Как сообщал УНИАН, выдача финансового (стабилизационного) кредита в объеме 3 млрд долл. Республике Беларусь была одобрена Советом АКФ 4 июня 2011 года. В июне и декабре 2011 года ЕАБР осуществил перевод Беларуси двух траншей кредита – в объеме 800 млн долл. и 440 млн долл. соответственно.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд долл. Государствами - участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС (АКФ) в размере 8,513 млрд долл. был учрежден 9 июня 2009 года Правительствами тех же шести стран. Целями АКФ является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности, и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники АКФ наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами АКФ.