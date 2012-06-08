Шведская группа SEB завершила сделку по продаже своего дочернего банка в Украине

Шведская группа SEB в четверг, 7 июня, завершила сделку по продаже своего украинского дочернего "СЕБ Банка" (Киев) группе компаний, собственником которых является Александр Адарич.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского банка.

Ранее сообщалось, что SEB подписала соглашение о продаже своего розничного банковского бизнеса в Украине местной группе "Евробанка" подконтрольной А.Адаричу.

"С 7 июня 2012 "СЕБ Банк Украина" не является частью SEB Группы, а торговая марка "СЕБ Банк" будет временно использоваться на рынке до момента запуска нового бренда", - говорится в сообщении на сайте банка.

А.Адарич на протяжении шести лет, до декабря 2008 года, возглавлял правление "УкрСиббанка".

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2012 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Ignаce Marketing Limited (Никосия, Кипр) приобрести акции ПАО «СЕБ Банк», которые обеспечивают покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

В мае 2011 года АМКУ предоставил разрешение группе SEB на приобретение контроля в «Акцепт Банке» (г. Киев).

Справка УНИАН. ПАО «СЕБ Банк» (Киев, ранее Банк "Ажио") создано в 1991 году.

В начале 2005 года SEB приобрел киевский Банк "Aжио" за 27 млн долл., который в последствии был переименован в "СЕБ Банк". В 2007 шведская группа приобрела харьковский "Факториал-Банк" за 120 млн. долл., который был присоединен к "СЕБ Банку".

По состоянию на 1 апреля 2012 года Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владела 99,8924% акций ПАО "СЕБ Банк".