Украина – лидер СНГ по темпам уменьшения налоговых проверок

Украина является лидером среди стран СНГ по темпам уменьшения выездных налоговых проверок юридических и физических лиц.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины со ссылкой на данные, которые были презентованы 8 июня в Баку во время XIX заседание Координационного Совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, где Украина председательствовала в течение последнего года.

Согласно сообщению, в нашей стране в течение 2011 года количество таких проверок снизилось на 61,3%. В то же время в России этот показатель уменьшился только на 11,8%, а в Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Армении и Таджикистане их количество, наоборот, увеличилось.

Открывая заседание Координационного Совета, председатель ГНС Украины Александр Клименко отметил: «Государственная налоговая служба Украины в данный момент меняет концепцию своей работы, превращается из фискального ведомства на сервисное учреждение. Учитывая это, уменьшение давления на бизнес через контрольно-проверочные мероприятия являются одним из наших приоритетных задач. Встречи с коллегами из других стран - это идеальная площадка для обмена опытом, обогащение новыми идеями. В частности, особенно интересным было бы для нас изучение практики применения электронной отчетности в странах СНГ».

Он добавил, что одним из положительных последствий сервисной ориентации стало то, что Украина имеет достаточно высокий на фоне других участниц СНГ удельный вес предпринимателей, пользующихся упрощенной системой налогообложения. По итогам 2011 года этот показатель в Украине составил 45,5%. Одновременно, в Азербайджане «упрощенцев» - 37,1%, в Армении - 33,1%, Киргизии - 19%, а наименьшее в Молдове - 2,2%.

«Законодательство, что стимулирует развитие малого бизнеса, продолжает совершенствоваться. Поэтому нам полезно посмотреть на опыт использования упрощенных систем налогообложения в странах СНГ», - подчеркнул Клименко.

Всего руководители налоговых служб стран СНГ отметили, что за время председательства Украины в Координационном Совете достигнут значительный прогресс в информационном сотрудничестве и совместной работе по предупреждению уклонения от налогов с помощью офшоров. Приоритетами на будущее налоговики определили общий контроль за уплатой налогов при трансфертном ценообразовании и оперативный обмен данными о косвенное налогообложение при экспорте и импорте товаров и услуг.