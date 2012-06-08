ГНС будет настаивать на обязательном декларировании доходов всеми гражданами

Государственная налоговая служба Украины будет настаивать на введении обязательного декларирования доходов всем гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины Вячеслав Бусарев на пресс-конференции на тему «Итоги компании «Декларирование-2012» в пятницу в Киеве.

«Мы будем предлагать, настаивать на всеобщем декларировании граждан», - сказал он.

По его словам ГНС уже даже разработала новую, упрощенную форму декларации.

«Мы даже подготовили новую форму декларации, которая упрощена, - сообщил В.Бусарев. - Мы стремимся к тому, чтобы декларация была проста, понятна, и люди не тратили много времени на ее заполнение».

Он сообщил, что пока вопрос введения общеобязательного декларирования доходов находится на стадии обсуждения. При этом не исключено, что новая система декларирования заработает уже с нового года, что по мнению налоговиков значительно увеличит поступления в бюджет.

«Предполагаю, что в следующем году декларирование, ну нашу позицию я сказал — это всеобщее декларирование, и если будет принята такая система всеобщего декларирования раза в три увеличение от этого года мы ожидаем», - отметил В.Бусарев.

Как сообщал УНИАН, по итогам компании «Декларирование-2012» в 2011 году доходы свыше 1 млн грн получили 2291 граждан, общая сумма полученного ими дохода составила 15,1 млрд грн. Больше всего миллионеров в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

В целом декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, на 1 июня 2012 года в органы ГНС подали 624,6 тыс. граждан. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.