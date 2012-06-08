Азаров раскритиковал ряд политиков и экспертов за предвыборный популизм

Премьер-министр Украины Николай Азаров критикует некоторых политиков, а также экспертов-экономистов за популистские заявления экономического характера, используемые в предвыборной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, критику в их адрес премьер высказал в ходе встречи с учеными экономистами.

«Вот тут вот идет избирательная кампания, во всю раздаются обещания. Вот я недавно слышал, вроде бы присутствовали на этом избирательном мероприятии известные экономисты наши. Говорят хорошая программа – смотрите, обещают: придем к власти – завтра будет 1000 евро заработная плата и 500 евро пенсия. А давайте сразу посчитаем, 1000 евро заработная плата – хорошо? Хорошо. А реально сейчас? Умножим 20 млн людей наших активно занятых в экономике на 1000 евро – это 20 млрд евро в месяц, это 240 млрд евро в год чистой заработной платы. Это 2 триллиона 400 млрд гривен фонд заработной платы. Какой же должен быть ВВП страны, чтобы обеспечить эту заработную плату», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что для выплаты таких пенсий необходимо будет ежемесячно 7 млрд евро в месяц. Для обеспечения таких выплат, - отметил Н.Азаров, ВВП Украины должен быть выше, чем, к примеру, в России.

При этом Н.Азаров отметил, что не столько удивлен популистскими заявлениями политика, который обещает столь высокие зарплаты и пенсии (при этом не назвал фамилию – УНИАН), сколько поддержкой таких заявлений со стороны известных экономистов.

«Меня больше даже удивило не то, что политик, а вот рядом стоял один известный экономист, который сказал, вот это то, что надо нашей стране», - сказал Н.Азаров и подчеркнул, что подобного рода популистские обещания могут негативно отразиться на экономическом развитии.

«Рассказывать сказки популистские – это работать против экономики», - сказал Н.Азаров.

При этом Н.Азаров подчеркнул, что достичь такого размера зарплат и пенсий можно, но лишь после того, как будет существенно увеличен уровень производительности труда и размер ВВП.

«Можно прийти к 1000 евро зарплат и 500 евро пенсий? Можно. Но для этого нужно поднять производительность труда, увеличить ВВП, провести модернизацию экономики», - сказал он.

Напомним, народный депутат Наталья Королевская заявила, что экономические ресурсы Украины позволяют обеспечить среднюю зарплату на уровне 1000 евро и среднюю пенсию - 500 евро.