“Сбербанк России” покупает за 2,8 млрд евро турецкий DenizBank

Российский государственный “Сбербанк России” покупает за 2,8 млрд евро крупнейший турецкий „DenizBank“. Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Сбербанка”, переданном УНИАН.

“ОАО «Сбербанк России» („Сбербанк“) и акционеры банка DenizBank AS („DenizBank“), компании Dexia NV/SA and Dexia Participation Belgium SA (совместно – „Dexia“), подписали окончательное соглашение о приобретении 99,85% акций “DenizBank” “Сбербанком” за 6,469 млрд турецких лир (что по текущему курсу обмена составляет порядка 2,821 млрд евро или 3,504 млрд долл.)”, - говорится в пресс-релизе.

Согласно предоставленной информации, в периметр сделки вошли DenizBank и его дочерние структуры. Согласованная цена покупки соответствует величине акционерного капитала DenizBank с коэффициентом 1,33 по состоянию на 31 марта 2012 г. и является предметом корректировки при закрытии.

По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году. Сейчас DenizBank входит в пятерку крупнейших частных банков в Турции и уже много лет сохраняет стабильно высокие показатели роста и привлекательную доходность. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделения, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.

“С учетом недавней сделки по покупке «Тройка Диалог» и Volksbank International, приобретение DenizBank стало последним шагом на пути превращения Сбербанка из крупнейшего российского банка в ведущее международное финансовое учреждение”, - говорится в сообщении.