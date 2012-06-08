Торги по доллару на межбанке в пятницу закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0730/8,0790, к 12:00 цены выросли до 8,0850/8,0890. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0890/8,0960 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2465/0,2469, к 12:00 цены понизились - 0,2457/0,2461. К закрытию цены поднялись - 0,2467/0,2471. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7625 (+0,4124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2450/1,2575.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0795/10,0890, к 12:00 цены ушли вниз - 10,0750/10,0840. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,0760/10,0890.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

При этом, оценивая текущую ситуацию на межбанке, банкир сказал следующее: «Рынок он и есть рынок, есть спрос и есть предложение. Ничего экстраординарного на рынке не происходит».