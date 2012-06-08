Налоговые службы стран СНГ унифицируют законы и вместе будут противостоять мировым вызовам

Сегодня необходима унификация законодательных систем в сфере налогообложения на пространстве СНГ, сообщил журналистам в пятницу в Баку в ходе XIX заседания Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко, пишет сайт Trend.

"Это сложный и трудоемкий процесс. Он идет, но для этого необходимо время. После того, как эти документы вступят в силу, налогоплательщики сразу почувствуют упрощение в процессе своей работы", - сказал А.Клименко.

По его словам, ключевыми вопросами заседания являются сервисная составляющая, электронная отчетность и трансферное ценообразование.

"Прежде всего, это площадка, на которой мы имеем возможность обменяться мнениями, увидеть инновации, внедренные за год каждой из налоговых служб, увидеть узкие проблемные места, которые требуют нашего совместного решения. В современном мире, где имеется много вызовов, ни одна налоговая служба не может работать автономно. Мы уже понимаем, что транснациональный капитал, транснациональные компании требуют и от налоговых служб более четкого, совместного и оперативного сотрудничества, обмена информацией для выполнения главных задач, которые стоят перед нашими службами", - сказал А.Клименко.

По словам заместителя министра по налогам Азербайджана Сахиба Алекперова, помимо стран СНГ в совет входят представители налоговых служб Кореи, Литвы и Латвии в качестве наблюдателей.

"На заседании были также обсуждены изменения в законодательствах стран СНГ, которые произошли в последний год, вопросы упрощенного налогообложения, вопросы предотвращения попыток сокрытия доходов физическими лицами. Мы обменялись мнениями, и думаю, эти обсуждения будут очень полезными для нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал С.Алекперов.

А.Клименко также отметил, что построение высокопрофессиональной сервисной службы, которая предоставляет качественные услуги плательщикам налогов и пополнение вследствие этого доходной части бюджета является одним из приоритетов на сегодняшний день, сообщает сайт "Новости-Азербайджан".

Глава налоговой службы Украины считает, что сотрудничество между налоговыми службами стран СНГ нуждается в совершенствовании обмена информации, уменьшения сроков и использование современных каналов связи, поскольку это позволит видеть возможные риски и оперативно принимать решения.