Фирташ призвал работодателей и власть к децентрализации экономики

На каждую вложенную в инфраструктуру гривню регионы могут получать три-четыре гривни инвестиций.

Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ в Ровно во время встречи с руководством области, руководителями и собственниками предприятий Ровенской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Д.Фирташа.

«У регионов должен быть стимул развивать экономику. Для этого необходимо децентрализовать управление экономикой областей, дать регионам дополнительные ресурсы и передать ответственность. Потому что если нет денег, то и решать нечего. Область на скрепки не может насобирать, а не то что какие-то серьезные вопросы решать», – сказал Д.Фирташ.

По словам главы Федерации работодателей, в Европейских странах в местных бюджетах остается не менее 50% налогов, собранных в регионе. «Германия оставляет в регионах 70% собранных налогов. У нас сегодня в местных бюджетах остается 20-21 процент налоговых сборов области», – отметил Д.Фирташ. По его словам, в 1990-х годах Китай запустил программу децентрализации экономики, и на региональное развитие и инфраструктуру направляется около 75% всех расходов государства. «Сегодня Китай – страна с самой сильной в мире экономикой», - подчеркнул Д.Фирташ.

По его мнению, дополнительные средства области могли бы направлять на развитие инфраструктуры, чтобы усилить промышленный потенциал и создать условия для привлечения инвестиций. «Предприниматели хотят вложить деньги, предприниматели хотят иметь понятный срок окупаемости своего бизнеса. Одно дело, когда инвестор в чистом поле строит завод и ему нужно проложить дорогу, водопровод, провести электричество. Эти затраты ложатся на баланс бизнесмена, и не все готовы вкладывать деньги в инфраструктуру. А если бы регион имел дополнительные деньги и мог бы создать необходимую инфраструктуру, это бы позволило привлечь больше инвестиций. Потому что на вложенную областью гривню, я уверен, регион получил бы три-четыре гривни инвестиций», – подчеркнул Д.Фирташ. По его словам, реализация инфраструктурных проектов дает гарантии для работы бизнеса.