Испанские банки нуждаются в 40 млрд долларов - МВФ

Испанским банкам необходимо увеличить свои резервы в общей сложности на 40 миллиардов долларов, чтобы противостоять возможным потрясениям на финансовом рынке.

К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда на основании результатов так называемых стресс-тестов, сообщает радио «Свобода».

Эксперты МВФ отмечают, что в случае серьезного ухудшения ситуации на финансовом рынке недостаточными окажутся и эти суммы.

Банковская система Испании оказалась под угрозой из-за долгового кризиса. Один из крупнейших банков страны Bankia был вынужден обратиться за помощью к государству. Кредитные рейтинги многих банков были в последнее время снижены международными рейтинговыми агентствами.

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