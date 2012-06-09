МВФ не разделяет оптимизма правительства Азарова

Не увеличив доходы и не уменьшив расходы, правительство вряд уложится в запланированные рамки дефицита госбюджета 1,8% от ВВП, считают в Международном валютном фонде.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер в ходе круглого стола «Финансовая стабильность в Украине: основные вызовы 2-го полугодия», который 5 июня провела Лига финансового развития при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина».

По словам Альера, для сбалансирования бюджета, кроме повышения тарифов на газ, целесообразно было бы также повысить налоги для богатых слоев населения, сократить налоговые льготы, а также, возможно, пересмотреть расходную часть госсметы в сторону уменьшения.

Зато первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский убежден, что дефицит бюджета-2012 все-таки не превысит 1,8%. Основание для этого — текущая бюджетная динамика, в частности — повышение поступлений в государственный бюджет со стороны Налоговой и Таможенной служб, которые увеличили перечисления в казну после закрытия ряда схем уклонения от уплаты налогов и пошлин.

За пять месяцев в сводный бюджет поступило 170,9 млрд. грн., в целом же по госсектору экономики — 242,2 млрд. грн., что на 30,7 млрд. грн., или 14,5%, больше, чем за аналогичный период 2011-го.«На 1 июня дефицит сектора общегосударственного управления — 10,9 млрд. грн. Происходит достаточно рациональное управление средствами единого казначейского счета и бюджета. Есть надежда, что запланированный показатель в 25 млрд. грн. не превысим», — отметил Мярковский.

По мнению же ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, в текущей макроэкономической ситуации Украине не стоит излишне концентрироваться на сокращении дефицита госбюджета, а наоборот в условиях в т.ч. пониженной кредитной активности банков делать побольше вливания в экономику, оживляя ее. По мнению эксперта, НБУ и Минфин качественно срабатывают в вопросе стабилизации экономики, одновременно сейчас целесообразно уже думать и о программах развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВФ дал новые рекомендации Украине

МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине