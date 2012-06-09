S&P может понизить кредитный рейтинг США к 2014 году

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's может понизить кредитный рейтинг США к 2014 году, сообщает в субботу агентство Франс Пресс, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинг АА+, который был назначен США в августе прошлого года взамен рейтинга ААА.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в ночь на 6 августа 2011 года впервые в истории понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня ААА до уровня АА+ на фоне опасений, связанных с ростом дефицита бюджета страны. Прогноз по рейтингу США был определен рейтинговым агентством как "негативный", что означало, что дальнейшее понижение кредитного рейтинга этой страны может произойти в ближайшие 1-1,5 года.

Спустя несколько дней после понижения рейтинга агентством Standard & Poor's, агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне AAA со стабильным прогнозом.

В ноябре этого же года агентство Fitch пересмотрело прогноз рейтинга США на "негативный" со "стабильного", после того как специальный комитет Конгресса не смог одобрить меры по сокращению дефицита бюджета. Ухудшение прогноза по рейтингу подразумевает 50-процентную вероятность понижения рейтинга страны в течение ближайших двух лет.

Агентство Moody's Investors Service в конце декабря 2011 года оставило без изменений рейтинг США на отметке ААА с негативным прогнозом.