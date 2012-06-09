Кабмин не собирается менять макропрогнозы

Макропоказатели, заложенные в бюджете, пересматривать не нужно, правительство этого делать не будет, заявил директор Департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Сергей Чекашкин.

Об этом он сказал на круглом столе «Финансовая стабильность в Украине: основные вызовы 2-го полугодия», который 5 июня провела Лига финансового развития при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина».

По словам представителя Минэкономразвития, поддержать ВВП и укрепить платежный баланс Украины должно ожидаемое наращивание экспорта, которое станет возможным благодаря принятию закона о государственной финансовой поддержке экспортной деятельности.

«Мы надеемся, что вместе с Министерством финансов сможем ее быстро организовать, благодаря чему до конца уже этого года экспорт увеличится», — отметил Чекашкин.

Напомним, что в текущем году правительство ожидает рост ВВП на уровне 3,9%. По оценкам НБУ, в январе-апреле экономика Украины выросла почти настолько же, как в январе-марте (около 1,8% по сравнению с этим же периодом 2011 г.). В ЦБ также заявляли, что замедление экономики не произошло в масштабах, которые нельзя возместить. В то же время МВФ снизил свой прогноз роста ВВП Украины до 3% в 2012-м году, агентство Fitch — до 1,6%.