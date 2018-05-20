Вывод валюты из Украины начался...

В ответ на негативные слухи относительно состояния отечественного финансового рынка Нацбанк заявил, что ситуация абсолютно стабильная, золотовалютные резервы страны остаются на прежнем уровне - порядка 31 млрд долл., оснований как для глубокой девальвации, так и ревальвации гривни нет.

Ряд экспертов считает, что дополнительным фактором укрепления национальной валюты станет проведение Евро-2012. По их подсчетам, туристы за период проведения чемпионата привезут в нашу страну 2-2,5 млрд евро, которые должна «проглотить» отечественная банковская система. Соответственно, из-за роста предложения на рынке НБУ будет снижать курс, выкупая излишки, тем самым увеличивая валютные резервы государства по выгодной цене.

Между тем, высказывания относительно того, что приток инвалюты на Евро-2012 перекроет ее дефицит на украинском рынке, создают впечатления, что специалисты-заявители никогда не видели официальных данных НБУ. Даже если согласиться с совершенно фантастической суммой в 1,4 млрд долл., которая может «прийти» в Украину в период чемпионата, то считать ее солидной не приходится. Согласно данным Нацбанка, по итогам 2011 года на территории Украины находились в обращении почти 78 млрд долл. До конца года правительству и бизнесу нужно будет погасить перед нерезидентами долги на 8 млрд. долл. По итогам первых четырех месяцев, дефицит внешней торговли составил более 2,8 млрд долл. Скорее всего, данный показатель до конца года вырастит до 10 млрд долл. Поэтому 1,4 мрд долл. - мизерная сумма, она не сможет реально повлиять на ситуацию на валютном рынке. Давно нужно было забыть о возможном доходе от Евро-2012, нужно просто смотреть футбол и получать удовольствие.

***По данным Dragon Capital, во втором полугодии текущего года правительство должно выплатить 1,4 млрд. долл. в качестве основной суммы долга, включая 0,8 млрд. долл. по кредитам МВФ, 0,4 млрд. долл. по валютным ОВГЗ и 0,2 млрд. долл. по проектному финансированию, а также осуществить процентные платежи на сумму около 0,5 млрд. долл.

По итогам нынешнего мая, золотовалютные резервы НБУ сократились на 902 млн. долл. Ситуация, действительно, некритическая, т.к. общий объем остается на уровне 30,8 млрд. долл. На текущий момент данных денег вполне достаточно, чтобы удерживать курс гривня/доллар стабильным. Но проблема заключается в том, что в конце года нужно будет тратить миллиарды на закупку природного газа в России, возвращать долги перед МВФ и другими нерезидентами. А самое главное - искать валюту для финансирования дефицита внешней торговли. Еще одна проблема, которая все больше и больше встает на нашем валютном рынке: традиционно перед выборами бизнес «выводит» деньги в оффшоры. Сколько их переведут на зарубежные счета, можно только догадываться, поэтому существующих золотовалютных резервов может просто не хватить на все. Нельзя допустить, чтобы золотовалютные резервы упали ниже отметки 20 млрд долларов, а при нынешнем спросе на валюту объем в 10 миллиадров «испарится» быстро.

Было бы значительно легче для всех, если бы НБУ не пришлось тратить валюту из своих запасов, а спрос на нее покрывался за счет вливаний из-за рубежа. Но в данный момент это невозможно. Одним из реальных источников такого притока являются деньги украинских гастарбайтеров. Что касается инвестиций, то это незначительные деньги, причем в основном украинских бизнесменов, которые как дали, так могут и быстро их забрать. Настоящие инвесторы уже давно средства в Украину не вкладывают, познакомившись с принципами ведения бизнеса в нашей стране. Если еще в прошлом году правительство могло размещать еврооблигации или привлекать кредиты от нерезидентов, то в этом году это, мягко сказать, сделать очень трудно. Текущий показатель кредитно-дефолтных свопов находится на уровне около 900 пунктов, а это значит, что одолжить деньги украинскому правительству могут только под 10-11% годовых в валюте. Дешевле предоставлять не будут.

За май и начало июня средний курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился с 8,03 до 8,07 грн. В целом, небольшое падение. Но настораживают объемы покупки-продажи валюты на межбанке. За май оборот составил более 18 млрд долл. - на 80% больше, чем в мае 2011-го. Такой большой спрос традиционен для конца года, когда активно работает бизнес, активизируются расчеты по экспорту/импорту. Подобный ажиотаж может свидетельствовать только об одном - валюту начали выводить из Украины (возможно, с учетом предстоящих выборов). Если подобная тенденция сохранится, то лето ожидается для нашего валютного рынка горячее. Куда горячее, чем футбольные баталии Евро-2012.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)