Порошенко могут назначить представителем Украины в ЧБТР - предложение Кабмина

Кабинет министров предложил Президенту Украины Виктору Януковичу назначить министра экономического развития и торговли Петра Порошенко представителем Украины на ежегодных заседаниях правления Черноморского банка торговли и развития.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующий проект указа Президента, подготовленный Министерством экономического развития и торговли, одобрен 6 июня на заседании Кабмина.

Как сообщалось, обычно представителем Украины в ЧБТР является министр экономики

Справка УНИАН. Черноморский банк торговли и развития основан 11 государствами: Албанией (с долей 2%), Арменией (1%), Азербайджаном (5%), Болгарией (13,5%), Грецией (16,5%), Грузией (0,5%), Молдовой (1%), Россией (16,5%), Румынией (14%), Турцией (16,5%) и Украиной (13,5%). Главный офис банка расположен в городе Салоники (Греция).

ЧБТР создан для поддержки экономического развития и региональной кооперации путем предоставления кредитов, кредитных линий, вложений в капитал и гарантирования проектов в государственном и частном секторе стран-участниц.