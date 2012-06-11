Торги по доллару на межбанке в пронедельник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0900/8,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2514/18, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2225/10,2370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2626/28 (пятница - 1,2486/88).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.