Еврогруппа готова предоставить Испании помощь в 100 млрд евро

Брюссель. Еврогруппа заявляет о готовности оказать финансовую помощь Испании в ближайшее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Еврогруппы, распространенном поздно вечером в субботу, 9 июня.

“Еврогруппа поддерживает усилия властей Испании решительно обратиться к вопросу реструктуризации ее финансового сектора и приветствует намерение просить о финансовой помощи страны-члены зоны евро для этого”, - написано в заявлении Еврогруппы.

В заявлении отмечается, что Испания сообщила о намерении в ближайшее время подать официальный запрос о помощи, а также, что Еврогруппа планирует положительно ответить на такой запрос.

Финансовая помощь будет оказываться через Европейский инструмент финансовой стабильности для рекапитализации финансовых институтов Испании.

Общий объем кредитов, которые Испания может получить, оценивается в 100 млрд евро.

Члены Еврогруппы также предложили Международному валютному фонду поддержать реализацию и мониторинг за предоставлением финансовой помощи.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и вице-президент по вопросам экономических и монетарных дел Олли Рэн заявили о готовности Комиссии как можно быстрее провести необходимую оценку ситуации на месте и предложить надлежащие условия для финансового сектора страны.

Таким образом, Испания станет четвертой и самой большой страной-членом зоны евро, которая получит финансовую помощь для решения проблем финансового сектора от других стран зоны евро. Ранее такая помощь уже была оказана Ирландии, Греции и Португалии.

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