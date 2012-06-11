Приравнивание взысканных с государства средств к прямым убыткам не всегда верно — эксперт

Безапелляционное приравнивание взысканных с государства средств к прямым убыткам, с точки зрения гражданского права, не всегда верно.

Так прокомментировала принятие парламентом 5 июня Закона «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений» партнер правовой группы «Павленко и Побережнюк», адвокат Александра Павленко.

По ее словам, данным законом законодатель осуществляет попытку внести изменения в исполнительную процедуру по делам, где должником согласно судебному решению является государственный орган, государственное предприятие либо предприятия, принудительная реализация имущества которых запрещена. «С одной стороны, есть и положительные моменты таких изменений – Государственное казначейство будет играть роль уже не просто технической стороны, но и осуществлять «общение» со взыскателем (выигравшей стороной). Органы исполнительной службы не всегда справляются с такими функциями, затягивают процесс, ссылаются на отсутствие денежных средств у казначейства и т.д. Сейчас же выигравшая сторона сможет обратиться с пакетом документов в казначейство напрямую», - говорит юрист.

Однако, по как отмечает А.Павленко, как и все последние законодательные инициативы, данный закон имеет потенциально очень негативный момент, который с одной стороны несет карательную функцию, с другой - еще больше навредит и судебной системе, и приведет к развитию коррупции. Речь идет о безапелляционном приравнивании взысканных с государства средств к прямым убыткам, что, с точки зрения гражданского права, не всегда верно.

«Такое приравнивание «без разбора» каждой отдельной ситуации, согласно данному законопроекту, дает право правоохранительным органам обратиться в суд против должностных лиц с иском о взыскании средств, размер которых может быть колоссален. Но, что мы будем делать с такими выплатами, как, например, возврат НДС, где нет виновных должностных лиц, и где процедура возврата априори имеет обязательный судебный элемент?», - говорит эксперт.

По мнению А.Павленко, таких примеров государственных выплат достаточно много и не всегда конкретный госчиновник должен нести гражданскую ответственность, тем более, в размере выплаченных средств. Каждый такой случай должен рассматриваться отдельно.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».