«WebMoney Украина» заявляет, что будет блокировать интернет-расчеты участников МММ-2012

Система интернет-расчетов «WebMoney Украина» (WMU) заявляет о намерении блокировать интернет-расчеты участников МММ-2012, говорится в сообщении WMU.

«В связи с реорганизацией МММ и сообщениями о попытке создания новой финансовой пирамиды, напоминаем, что подобная деятельность в рамках WebMoney Transfer строго запрещена и блокируется, с последующим отказом в обслуживании» - говорится в сообщении WMU.

В сообщении отмечается, что для безопасности пользователей WMU отслеживает и пресекает попытки использования системы WebMoney Transfer в формировании финансовых пирамид или структур сетевого маркетинга.

WMU подчеркивает, что каждый пользователь, который регистрируется в системе WebMoney Transfer, акцептует «Соглашение о трансферте имущественных прав цифровыми титульными знаками». Пункт 5 документа гласит, что пользователь системы WebMoney Transfer принимает на себя обязательства не совершать запрещенных действий с использованием системы, ее сервисов и сайта. Среди прочего, речь идет о запрете на использование WebMoney Transfer для сетевого маркетинга.

«В Перечень товаров и услуг, в расчетах за которые запрещается использование титульных знаков (WM), в том числе WMU, включены многоуровневый маркетинг, пирамиды и матрицы, бизнес-пакеты. Пользователям, которые нарушают эти правила, мы отказываем в обслуживании» - заявляют в WMU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : МММ-2011: кто не проиграет, так это Мавроди

Напомним, что в конце мая ряд изданий сообщили о том, что в срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011, в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Позже руководитель украинского сектора МММ-2011 Руслан Нарыжняк заявил, что информация о том, что в МММ-2011 якобы существуют какие-то финансовые проблемы, не соответствует действительности.

Он считает, что в СМИ развязана кампания по очернению и дискредитации МММ. По его мнению, причиной данной кампании может быть проводимая сейчас в МММ кампания «Феникс» по замене ряда неэффективных руководителей.

«Панические настроения организовываются для того, чтобы посеять панику в рядах вкладчиков»», - отметил Р.Нарыжняк. По его словам, режим спокойствия будет действовать в компании до середины июня т.г. В данное время представительствами МММ осуществляется только прием вкладов.

Справка УНИАН. С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли.

Cистема интернет-расчетов WebMoney Transfer основана в 1998 г.