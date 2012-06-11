Польский Geting Holding может купить еще один банк в Украине

Варшава. Компания Geting Holding, принадлежащая одному из богатейших поляков Лешеку Чарнецкому, изучает возможность новых покупок в украинском банковском секторе для более быстрого развития принадлежащего ей в Украине Idea Bank.

Директор Geting Holding по связям с общественностью Мария Бнинска, отвечая на запрос УНИАН, сообщила, что компания пока не ведет переговоров с конкретными продавцами банков в Украине и ожидает "хороших предложений".

"Мы пока присматриваемся к украинскому рынку. Хотим, чтобы наш Idea Bank Ukraina быстро развивался, и одним из методов достижения этой цели является покупка нового банка", - отметили в холдинге, который владеет активом в Украине с 2007 года.

Представитель Geting Holding не уточнила, когда компания намерена завершить сделку по покупке банка и сколько намерено потратить на эту цель, заметив, что покупка не является приоритетным заданием.

"Наши цели - развитие сети, увеличение продаж наличных кредитов и дальнейшее развитие автомобильных кредитов, развитие банка, в том числе через новые приобретения (но можем обойтись и без них). Если попадется хорошее предложение, то можем им воспользоваться", - отметила она.

Согласно предоставленным холдингом данным, в прошлом году Idea Bank Ukraina увеличил чистую прибыль на 56,1% до около 9 млн долларов при росте активов более чем в 2 раза до почти 200 млн долларов.

Продажи банка увеличились на более чем 90% до около 110 млн долларов.

Idea Bank Ukrainа, который на конец первого квартала текущего года владел сетью из 55 отделений в 17 из 25 регионов Украины, специализируется на выдаче автокредитов и розничном кредитовании, доля которых в прошлом году в общем портфеле составили 70% и 27% соответственно.

По данным Auto Consulting, в прошлом году доля выданных банком кредитов на покупку автомобилей на всем рынке составила 23%.

Компания в стратегии своего развития на 2011-2013 годы в числе целей называла запуск новых 65 отделений под брендом Idea, главным образом в Центральной и Восточной Украине, где банк не был так активен ранее.

Getin, согласно документу, намерен развивать автокредитование, в том числе через действующую в Украине лизинговую компанию, а также расширять предлагаемые украинским клиентам универсальные банковские продукты как для частных клиентов, так и для предпринимателей.

Справка УНИАН. Контрольный пакет Geting Holding, занимающегося финансовой и страховой деятельностью, принадлежит входящему в тройку самых богатых граждан Польши (по версии журнала Wprost 2011 года) 50-летнему Лешеку Чарнецкому, состояние которого польский журнал оценил в более 2,2 млрд долларов.

В прошлом году Geting Holding, которому, кроме других компаний, принадлежит Idea Bank в Польше, «КубаньБанк» в России и «СомбелБанк» в Беларуси, увеличил чистую прибыль в 2,4 раза до около 300 млн долларов.