Справку об отсутствии налогового долга теперь можно заказать в онлайн-режиме и получить по электронной почте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом проинформировал председатель ведомства Александр Клименко.

«Очередной шаг в расширении сервисов для налогоплательщиков уже сделан - теперь налогоплательщики, отчитывающиеся в электронном виде, смогут заказывать «справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам (обязательным платежам), которые контролируются органами ГНС», не посещая налоговую инспекцию», - отметил он.

По словам руководителя налогового ведомства, в запросе, который формируется в соответствии с электронным форматом и направляется в Информационный портал органов ГНСУ, налогоплательщику необходимо указать способ получения справки (электронный или письменный).

В зависимости от выбора способа получения справки, налогоплательщику, не имеющему задолженности, средствами электронной связи направляется справка в электронном виде или информационное сообщение в виде квитанции инспектора о состоянии рассмотрения справки по месту учета.

«Гражданам раньше для получения этой справки приходилось минимум дважды посещать налоговую инспекцию - для того, чтобы заказать ее, а потом еще и забрать. Поэтому, конечно, такой сервис позволит значительно сэкономить время налогоплательщиков и наконец минимизирует их общение с сотрудниками ГНС», - убежден председатель ГНСУ.

Напомним, в конце января 2012 года ГНСУ выступила с инициативой о сокращении сроков выдачи 12 административных справок и отмены нескольких таких документов. Минфин поддержал налоговиков. Впоследствии сроки выдачи некоторых справок были сокращены вдвое.