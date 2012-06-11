Меркель будет выступать за введение налога на финансовые транзакции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будет выступать за введение налога на финансовые транзакции. Как сообщает сегодня AFP, об этом заявил на пресс-конференции в Берлине спикер немецкого правительства Стеффен Зайберт.
“Она затронет этот вопрос, например, на четырехсторонней встрече с Францией, Испанией и Италией в Риме 22 июня”, - сказал он.
По словам С.Зайберта, немецкий канцлер убеждена в потребности введения такого налога и будет проводить активную кампанию среди стран-членов ЕС.
“Для федерального правительства абсолютно понятно, что нам нужен налог на финансовые транзакции, чтобы рынки могли присоединиться к расходам на борьбу с кризисом”, - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, идею введения налога на финансовые транзакции также активно поддерживает Еврокомиссия и несколько других стран-членов ЕС. Вместе с тем, против такого налога уже высказалась Великобритания, которая побаивается, что после его введения финансовые институты переместятся в другие страны, где такого налога нет.