Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будет выступать за введение налога на финансовые транзакции. Как сообщает сегодня AFP, об этом заявил на пресс-конференции в Берлине спикер немецкого правительства Стеффен Зайберт.

“Она затронет этот вопрос, например, на четырехсторонней встрече с Францией, Испанией и Италией в Риме 22 июня”, - сказал он.

По словам С.Зайберта, немецкий канцлер убеждена в потребности введения такого налога и будет проводить активную кампанию среди стран-членов ЕС.

“Для федерального правительства абсолютно понятно, что нам нужен налог на финансовые транзакции, чтобы рынки могли присоединиться к расходам на борьбу с кризисом”, - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, идею введения налога на финансовые транзакции также активно поддерживает Еврокомиссия и несколько других стран-членов ЕС. Вместе с тем, против такого налога уже высказалась Великобритания, которая побаивается, что после его введения финансовые институты переместятся в другие страны, где такого налога нет.