На межбанке торги закрылись ростом котировок

16:19, 11 июня 2012
Финансы
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Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0900/8,1000, к 12:00 цены повысились до 8,0940/8,1020. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1010/8,1090 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2514/0,2518, к 12:00 цены снизились до 0,2505/0,2509. К закрытию цены достигли уровня 0,2491/0,2495.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2626/1,2628, а к 15:00 упали до 1,2535/1,2537.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2225/10,2370, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1995/10,2140. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,1525/10,1665.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что Нацбанк сегодня на рынок пока не выходил.

При этом банкир отметил, что на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту.

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