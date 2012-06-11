Правительство выпустит ОВГЗ на 2,6 млрд грн для кредитования Аграрного фонда

Правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда.

Как сообщается на официальном правительственном портале, такое постановление принято в понедельник, 11 июня, на заседании Кабмина.

Согласно сообщению, будет осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 2 600 млн грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.