Правительство выпустит ОВГЗ на 2,6 млрд грн для кредитования Аграрного фонда

16:58, 11 июня 2012
Финансы
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Правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда.

Как сообщается на официальном правительственном портале, такое постановление принято в понедельник, 11 июня, на заседании Кабмина.

Согласно сообщению, будет осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 2 600 млн грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.

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