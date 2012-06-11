Правительство выпустит ОВГЗ на 2,6 млрд грн для кредитования Аграрного фонда
16:58, 11 июня 2012Финансы
1
Правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда.
Как сообщается на официальном правительственном портале, такое постановление принято в понедельник, 11 июня, на заседании Кабмина.
Согласно сообщению, будет осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 2 600 млн грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter