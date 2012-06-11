Минфин выплатил 38,25 млн долл. по еврооблигациям 2003 года выпуска

Министерство финансов осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 38,25 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2003 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Справка УНИАН. В 2003 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 1 млрд долл с погашением в 2013 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,65% годовых.