Вслед за Испанией за помощью в Еврогруппу может обратиться Кипр

Кипр в ближайшее время может обратиться за финансовой помощью, заявил в понедельник, 11 июня, министр финансов страны Васос Сиарлис.

"Это срочный вопрос. Мы знаем, что рекапитализация должна быть завершена до 30 июня, и осталось всего несколько дней", - сказал Сиарлис в эфире местного телевидения.

До конца месяцев Кипр должен определиться с тем, каким образом провести повышение капитала во втором по величине банке острова Cyprus Popular Bank. Нужды банка могут составить до 1,8 миллиарда евро, что составляет около 10% ВВП страны.

Сиарлис не исключил, что помощь может не ограничиться банковским сектором, "это будет широкий запрос, который имеет отношение не только к нынешней ситуации и рекапитализации банков, но и к будущим потребностям".

В случае обращения Кипра за помощью к властям ЕС, он станет пятой страной из 17 государств еврозоны, которую потребуется "спасать" партнерам по валютному союзу. Однако экономика острова составляет лишь 0,2% общего ВВП еврозоны. Таким образом, суммы, которые могут потребоваться для кредитования Кипра, окажутся сравнительно небольшими по сравнению с теми, которые уже были выделены Греции, Ирландии, Португалии и обещаны Испании на рекапитализацию банков, передает РИА "Новости".