В целях экономии Нобелевская премия урезана на 20%

Денежное вознаграждение, которое получают лауреаты Нобелевской премии, будет сокращено, сообщается на сайте Фонда Нобеля. Это решение совет директоров Фонда принял в понедельник, 11 июня.

Размер Нобелевской премии сократят на 20 процентов. Таким образом, в будущем обладатели награды будут получать 1,1 миллиона долларов вместо 1,4 миллиона долларов.

Совет директоров Фонда объяснил свое решение экономическим кризисом. В заявлении подчеркивается, что в последние годы из-за проблем в мировой экономике расходы на деятельность нобелевских комитетов и выплаты вознаграждений лауреатам премий превышали доходы от вложения капитала.

В связи с этим члены совета директоров также приняли решение сократить затраты на проведение торжественных мероприятий, связанных с вручением премий.

Нобелевская премия была учреждена в соответствии с завещанием изобретателя Альфреда Нобеля от 27 ноября 1895 года. Премии присуждаются за выдающиеся научные достижения или за значительный вклад в развитие культуры и общества (всего премия присуждается в шести категориях).

Лауреаты Нобелевской премии получают диплом, медаль и денежную сумму. Фонд, в ведении которого находятся денежные выплаты лауреатам премии, был создан в 1900 году на средства Нобеля. Размер денежной выплаты периодически корректировался, передает Lenta.ru.