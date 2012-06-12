S&P предупредило Индию - первую из стран BRICS - о возможном снижении ее рейтингов

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало доклад, в котором предупредило Индию о возможности пересмотра ее кредитных рейтингов в сторону понижения. Агентство примет указанные меры в том случае, если экономические показатели страны продолжат снижение, а политические лидеры не преодолеют внутренние противоречия.

В настоящий момент долгосрочный кредитный рейтинг Индии находится на уровне ВВВ-, краткосрочный на А-3, прогноз по всем рейтингам - "негативный". В случае понижения рейтинга Индия станет первой страной BRICS, в отношение которой будут предприняты подобные меры, передает РБК.

Помимо Индии в BRICS входят Бразилия, Россия, Китай и Южная Африка.