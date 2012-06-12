Завтра вступят в силу изменения в законодательство по противодействию коррупции

В среду, 13 июня, вступят в силу изменения в законодательство в связи с принятием закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Об этом говорится в тексте закона, опубликованном в газете «Голос Украины» (№106 от 12 июня т.г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 мая т.г. Верховная Рада приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» (№9473).

Данным законом вносятся изменения в Кодекс законов о труде в Украине, Таможенный кодекс Украины, Законы Украины «О Кабинете министров Украины», «О прокуратуре», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О Государственной налоговой службе в Украине», «О Государственной пограничной службе в Украине».

Изменения направлены на согласование положений, касающиеся: проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или органов местного самоуправления; предоставления публичными служащими деклараций об имуществе, доходах, расходах, обязательствах финансового характера; ограничений для приема на работу (службу) в органы государственной власти лиц, ранее осужденных за совершение преступлений или которые на протяжении трех последних лет имели административные взыскания за совершение коррупционных правонарушений; требований относительно предупреждения конфликта интересов; ограничений относительно работы близких лиц; увольнения с работы лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения.

Также внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины. Ими предусмотрено, что основаниями для прекращения трудового договора являются: вступление в законную силу судебного решения, в соответствии с которым работник привлечен к ответственности за коррупционное правонарушение.